Der Euro hat sich am Donnerstag im Frühhandel kaum verändert gegen den US-Dollar gezeigt. In der Früh wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1867 US-Dollar gehandelt, nachdem sie am Vorabend bei 1,1865 Dollar notiert hatte."Der Euro hält die Marke von 1,19 US-Dollar im Blick", schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Inwieweit die Schwungkraft jedoch noch für weitere Gewinne ausreicht, ...

