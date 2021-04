Die Jungfraubahn Holding AG (ISIN: CH0017875789) hat im Geschäftsjahr 2020 erstmals in der Geschichte des Unternehmens einen Verlust erlitten, wie am Donnerstag berichtet wurde. Es wird daher keine Dividende ausgeschüttet. Im Vorjahr wurde ebenfalls keine Dividende bezahlt. Zuletzt wurden für das Geschäftsjahr 2018 2,80 Franken ausgeschüttet. Die Generalversammlung der Jungfraubahn Holding AG wird am 17. Mai 2021 in Interlaken virtuell ...

