Köln (ots) - Pressemeldung in Mailversand:Nach dem einzigartigen und preisgekrönten Erfolg der VOX-Serie "Club der roten Bänder" berührte gestern Abend auch die Free-TV-Premiere des Kinofilms "Club der roten Bänder - Wie alles begann" beim Kölner Sender. Die emotionale Vorgeschichte der "Club"-Mitglieder Leo, Jonas, Emma, Alex, Toni und Hugo sahen starke 8,8 Prozent der 14- bis 49-jährigen Zuschauer. Bei den 14- bis 59-Jährigen erzielte der Film sehr gute 7,7 Prozent Marktanteil - 1,46 Millionen Zuschauer (ab 3 Jahren) schalteten um 20:15 Uhr ein.Insgesamt erreichte VOX einen sehr guten Tagesmarktanteil von 7,1 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 59-jährigen Zuschauer sowie 7,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen."Club der roten Bänder - Wie alles begann" ist ein Film von Felix Binder, produziert von Gerda Müller und Jan Kromschröder (Bantry Bay Productions) in Koproduktion mit VOX Television und Universum Film. Sowohl die Trilogie der Erfolgsserie als auch der Film beruhen auf den wahren Erlebnissen von Albert Espinosa und sind online auf TVNOW (https://www.tvnow.de/filme/club-der-roten-baender-film-19398) abrufbar.Schon nächsten Mittwoch geht es zur Primetime mit beliebten "Club"-Charakteren weiter! In acht Folgen des "Club der roten Bänder"-Spin-offs "Tonis Welt" dreht sich alles um Asperger-Autist Toni (Ivo Kortlang) und Valerie (Amber Bongard), die das Tourette-Syndrom hat. Die beiden beginnen gemeinsam ein neues Leben auf dem Land. Nicht nur der nächste Schritt ins Erwachsenenwerden stellt ihre Liebe vor neue Herausforderungen, auch die alteingesessenen Dorfbewohner machen es dem besonderen Paar nicht immer leicht...Teil des Hauptcasts der neuen VOX-Serie sind außerdem Grimme-Preis-Gewinner Armin Rohde ("The Jungle Book", "Nachtschicht") und Kai Schumann ("Heldt", "Tatort"). Die Folgen werden jeweils sieben Tage vor TV-Ausstrahlung auf TVNOW (https://www.tvnow.de/serien/tonis-welt-19605) abrufbar sein.Quelle: AGF / GfK / DAP videoSCOPE / MG RTL DATA Alliance / vorl. gew. / Stand: 08.04.2021Pressekontakt:Mediengruppe RTL Deutschland GmbHVOX KommunikationJanine Steinjanine.jannes@mediengruppe-rtl.deBildwünsche:Jasmin Menzerjasmin.menzer@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6952/4883754