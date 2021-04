Es geht um die Erhöhung von Gaspreisen. Brasiliens Staatspräsident hält die jüngste Erhöhung von Erdgaspreisen für "nicht akzeptabel".Von einem offiziellen Eingriff in die Preisgestaltung des staatlich gelenkten Konzerns sieht Bolsonaro ab und bevorzugt den Weg über die Personalpolitik:



Der neue PETROBRAS-CEO Joaquim Silva e Luna (ab April) verstehe sich auf eine transparente Preispolitik, so Bolsonaro. Die noch amtierende Konzernführung hatte die Preiserhöhung mit rund 30 % Inflation bei Großhandelspreisen begründet. Der aktuelle Streit um die Preisgestaltung begann im Februar, als CEO Branco betonte, sich auch im Inlandsgeschäft am internationalen Preisgefüge zu orientieren.



Die PETROBRAS-Aktie verbilligte sich Mitte Februar scharf um ein Fünftel.



