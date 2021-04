Rückblick: Der DAX befindet sich seit dem Verlaufstief bei 13'673 Punkten vom 26. Februar an der unteren Begrenzung des steigenden Trendkanals in einem Aufwärtstrend. Dabei konnte der DAX am 08. März über den Widerstand bei 14'100 Punkten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...