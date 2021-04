Im Februar sind in der deutschen Industrie 1,2 Prozent mehr Bestellungen in den Industrieunternehmen eingegangen als im Vormonat.Wiesbaden - In der deutschen Industrie lässt der Auftragseingang weiter einen kräftigen Aufschwung erwarten. Im Februar seien 1,2 Prozent mehr Bestellungen in den Industrieunternehmen eingegangen als im Vormonat, teilte das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mit. Damit ist der Auftragseingang seit Beginn des Jahres den zweiten Monat in Folge gestiegen. Ökonomen sprachen von einer...

