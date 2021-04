Nach einem brutalen Absturz im vergangenen Jahr feiern Bankaktien ein Comeback. Steigende Zinsen und die Aussicht auf einen starken Konjunkturaufschwung haben die Kurse immer weiter in die Höhe getrieben. Doch ist das alles nachhaltig und was sollten Anleger kurzfristig erwarten? DER AKTIONÄR hat mit Dr. Philipp Häßler gesprochen. Er ist Analyst bei Pareto Securities und analysiert Finanztitel in Deutschland.DER AKTIONÄR: Bankaktien haben 2021 einen Lauf. Der Sektor ist seit Jahresbeginn der Spitzenreiter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...