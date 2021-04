Die Immofinanz hat die S Immo aufgefordert, um den 30. April eine a.o. HV einzuberufen, um den Aktionären die beabsichtigte Abschaffung des Höchststimmrechts, das seit Mai 2006 in der Satzung der S Immo verankert ist, zu ermöglichen. Die S Immo lehnt dies allerdings ab. "Die kurzfristige Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung für dieses Datum würde Mindeststandards an Transparenz verletzen und dem Aktionärsschutz zuwiderlaufen", so die S Immo. S Immo-CEO Bruno Ettenauer bei einer virtuellen Pressekonferenz: "Die Angebotsunterlagen der Immofinanz liegen noch nicht vor, die Aktionäre kennen das Angebot der Immofinanz nicht. Erst wenn das Angebot vorliegt, können die Aktionäre evaluieren". Die Immofinanz hat bekanntlich ...

