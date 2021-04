DGAP-News: Pro BoutiquenFonds GmbH / Schlagwort(e): Marktbericht/Studie

Mit einem Rückgang des weltweite BIP um ca. 3,3% im Jahr 2020 stürzten die weltweiten Volkswirtschaften in die tiefste Rezession seit dem 2. Weltkrieg. Zyklische Sektoren wie die Energiewirtschaft (Öl und Gas) oder auch die Luftfahrt waren von der COVID-19 Pandemie in besonderem Maße betroffen. Profiteure im Transportbereich

Aufgrund eines sich stark ändernden Konsumentenverhaltens konnten dennoch einzelne Transportsektoren, wie z.B. die Container-Schifffahrt profitieren. So hat der E-Commerce in den letzten 9 Monaten einen regelrechten Nachfrage-Boom erlebt. Die anhaltende Nachfrage nach "Stay-at-Home-Produkten" wie etwa Möbel, Computer, Home-Trainer, Spielzeug sowie Laptops führte für den weltweiten Containerhandel im Gesamtjahr 2020 nur zu einem moderaten Rückgang von -1,2%, der damit deutlich geringer ausfiel als noch in der ersten Jahreshälfte 2020 befürchtet. Frachtraten auf Rekordniveau

Im 2. Halbjahr 2020 führte insbesondere die stark anziehende Konsumgüternachfrage aus den USA zu einer Überbelastung der Häfen. Importeure an der Westküste der USA mussten teils Wochen auf Importware warten. Engpässe im Containerhandel führten seit dem 4. Quartal 2020 zu rekordhohen Container-Frachtraten. Die Havarie der "Ever Given" am 23. März 2021 potenzierte das Problem. Es ist davon auszugehen, dass es selbst nach Ende der 6-tägigen Suezblockade noch zu weiteren wochenlangen Engpässen im See-Container-Transport kommen wird. Daher notieren Container-Frachtraten derzeit im Mittel bei ca. US $ 4900 je 40ft Container Box (WCI Composite Container Freight Benchmark Rate). Dies ist ein Anstieg von ca. 190% gegenüber dem Vorjahr. Weiter hohe Container-Nachfrage erwartet

Im weiteren Jahresverlauf rechnet das Analysehaus "Clarksons" mit einem starken Anstieg der Tonnenmeilennachfrage für die Container-Schifffahrt. Diese sollte im Vergleich zum Vorjahr, analog zum geschätzten weltweiten BIP-Wachstum, um ca. 6% steigen. Demgegenüber steht jedoch nur ein moderater Aufbau an Container-Schiffskapazität von ca. 4% im Jahr 2021. Für das kommende Jahr 2022 schätzt Clarksons das Kapazitätswachstum auf nur 2,1%, während die letzten Schätzungen des IWF für das weltweite Wirtschaftswachstum auf 4,4% nach oben revidiert wurden. Demzufolge wird das Kapazitätswachstum die Nachfrage in den nächsten zwei Jahren nicht decken können. Insofern werden sich Ladungseigentümer vorerst auf feste Containerfrachtraten einstellen müssen. Günstige Aktienbewertungen

Vor dem Hintergrund der sehr guten weltwirtschaftlichen Wachstumsperspektiven, der engen Kapazitätssituation am Schifffahrtsmarkt sowie der noch moderaten Bewertungen im Vergleich zu anderen Branchen bieten Aktien ausgewählter Shipping Unternehmen auch bei mittelfristigem Anlagehorizont attraktive Investmentmöglichkeiten. Im Mittel notieren Schiffahrtsaktien derzeit zum Nettoinventarwert. Das Preis-/Buchwertverhältnis liegt in etwa bei 1,0. Im Containerbereich befinden sich derzeit die Container-Owner bzw. Container-Leasinggesellschaften in einer starken Verhandlungsposition. Ein Beispiel hierfür ist die marktführende Gesellschaft Seaspan, die unter dem Dach der börsennotierten Atlas Corporation operiert. Hubertus Clausius

Seahawk Investment GmbH, Oberursel und Singapur Die Seahawk Investments GmbH mit Hauptsitz in Oberursel wurde im Jahr 2018 als Tochtergesellschaft der Transport Capital Pte. Ltd. in Singapur gegründet, einer auf die Transportindustrien fokussierten Investment -und Finanzierungsboutique, die derzeit Sachanlagen in Höhe von etwa 300 Millionen US-Dollar verwaltet. Seahawk Investments konzentriert sich auf das liquide Fondsanlagengeschäft. Die realisierten Fonds- und Vermögensverwaltungskonzepte richten sich sowohl an institutionelle als auch private Anleger. Die Gesellschaft ist fokussiert auf Sektorresearch sowie Fundamentalanalyse, da hier der größte Mehrwert für Investoren liegt. Zudem konzentriert sich Seahawk auf die vernachlässigten Nischenmärkte Transport und Energie, die insbesondere von großen Assetmanagern nicht abgedeckt werden, als "underresearched" gelten und dadurch besondere Opportunitäten bieten.

