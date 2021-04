Der DAX ist am Donnerstag mit einem kleine Plus in den Handelstag gestartet. Für gute Stimmung sorgt das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank, die trotz der höheren Konjunkturerwartungen keine baldige Zinserhöhung in Aussicht gestellt hat. Dass in Deutschland schärfere Lockdownmaßnahmen drohen und die Impfkampagne ein Desaster ist, scheint die Anleger hingegen nicht zu stören.Wie berichtet, ist die Luft für den DAX langsam dünn. Viele technische Indikatoren geben Warnsignale ab. Auch ein niedrigeres ...

Den vollständigen Artikel lesen ...