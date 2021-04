Köln (ots) - Zwölf Therapiesitzungen, keine Tabuthemen und die Kamera ist hautnah dabei. Für die zwölfteilige Doku-Reihe "Eric gegen Stehfest: In Therapie" begleitet TVNOW den Schauspieler und Bestseller-Autor Eric Stehfest bei seiner Psychotherapie, bei der er herausfinden möchte, wer er ist und wohin er will. Der Streamingdienst der Mediengruppe RTL Deutschland zeigt ab dem 3. Mai viermal wöchentlich eine neue Folge mit ungefilterten Einblicken in das Leben des 31-Jährigen.Eric Stehfest blickt auf große Highlights in seinem Leben zurück: auf die Geburten seiner beiden Kinder, auf die Liebe zu seiner Frau Edith, auf die Zeit bei GZSZ, auf die magischen Momente auf dem "Let's Dance"-Parkett.Doch gleichzeitig umgibt ihn ebenso viel Dunkelheit: eine jahrelange Drogensucht, die Vergewaltigung seiner Frau und der Prozess dazu. Wie ist es, dem Täter vor Gericht gegenüberzustehen? Können Eric und seine Frau mit dem Kapitel abschließen? Oder holt Eric seine Kindheit ein, in der er selbst zum Missbrauchsopfer wurde? Auch das Verhältnis zu seinem Vater ist schwierig. Und aus einem Fitness-Wahn wurde eine Testosteron-Sucht. Es gibt viel aufzuarbeiten für den Schauspieler und Bestsellerautor ("9 Tage wach")."Was für ein Mann bin ich? Wer will ich sein? Und wer nicht?" - um das herauszufinden, macht Eric die Psychotherapie. Eine emotionale, schmerzhafte und am Ende hoffentlich befreiende Reise steht ihm bevor. Eric Stehfest: "Für mich sind einige Themen in diesem Pandemiejahr besonders sichtbar geworden: häusliche Gewalt, Missbrauch und toxische Männlichkeit. Deshalb mache ich eine Therapie und möchte dafür werben, dass es sinnvoll ist, sich radikal ehrlich seiner Vergangenheit und den eigenen Verhaltensmustern zu stellen."TVNOW zeigt zwölf Folgen von "Eric gegen Stehfest: In Therapie" ab dem 3. Mai 2021 vier Mal pro Woche. Das Format ist eine Produktion der Film Five GmbH für TVNOW.Über TVNOW:TVNOW ist der Streamingdienst der Mediengruppe RTL Deutschland und mit monatlich bis zu 5,95 Mio. Unique Usern der mit Abstand stärkste Streamingdienst im deutschen Markt. Der "Main-Streamer" bietet derzeit rund 47.000 Programmstunden verschiedener Genres und damit das größte Programmpaket der deutschen Streaminglandschaft. Vielfalt wird dabei großgeschrieben! Neben zahlreichen TV-Highlights aus Inhalten des eigenen Senderportfolios, bietet TVNOW seinen Premium-Kunden zusätzlich auch ein breit gefächertes Angebot an exklusiven Inhalten: von und für TVNOW produzierte Originals aus dem Show-, Real Life- und Comedy-Segment, Dokumentationen und Fiction. Darüber hinaus umfasst TVNOW ein umfangreiches Spielfilmpaket, exklusive Serien-Highlights, Livesport und einen konstant wachsenden Family- & Kids-Bereich. Dieses umfangreiche Portfolio wird laufend ausgebaut. Das Angebot von TVNOW besteht aus einem werbefinanzierten Free- und einem kostenpflichtigen Premium-Bereich (4,99EUR pro Monat) sowie einem Premium+-Bereich (7,99EUR).Pressekontakt:Katrin BechtoldtMediengruppe RTL Deutschland GmbHTVNOW KommunikationTelefon: +49 221 456-74404katrin.bechtoldt@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: TVNOW, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133584/4883834