In einem Gespräch mit CNBC sagte das Mitglied des Rates der Europäischen Zentralbank (EZB), Olli Rehn, am Donnerstag, dass die Inflation in der Eurozone zu langsam zu bleiben droht. Weitere Zitate: Es ist besser, die lockere Politik beizubehalten. Es ist an der Zeit, unsere geldpolitische Strategie zu überdenken. Das US-Konjunkturprogramm wird sich ...

