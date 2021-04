Riad, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) -- Vier Tochtergesellschaften unter dem Dach der neuen Gruppe, fokussiert auf Wachstum und Innovation- Die Gründung von (Saudi Exchange), einem speziellen Börsenunternehmen, und (Wamid), einem Unternehmen für angewandte Technologielösungen, das die Fähigkeiten der Gruppe im Bereich technologie- und innovationsbasierter Dienstleistungen und Lösungen stärken soll- Die Umwandlung wird die Position der Saudi Tadawul Group als attraktives Investitionsziel für Investoren und als bevorzugte Börse für Emittenten stärken- Sarah Al-Suhaimi soll den Vorsitz der neuen Gruppe übernehmen und Eng. Khalid Al-Hussan soll zum Chief Executive Officer der Gruppe ernannt werden- Diese Transformation schafft die notwendige Plattform, um die strategischen Ziele der Gruppe zu realisieren und die Infrastruktur vor dem Börsengang in diesem Jahr (2021) zu stärkenRiad, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) - Die saudische Börse (Tadawul) gab heute ihre Umwandlung in eine Holdingstruktur und die Verstärkung ihrer Fähigkeiten im Bereich der technologischen Innovation durch die Gründung eines speziellen Unternehmens für angewandte Technologielösungen, Wamid, bekannt. Diese Transformation markiert ein neues Kapitel in der Geschichte des Konzerns und signalisiert die Bereitschaft für den Börsengang im Jahr 2021.Tadawul kündigte die Gründung einer Holdinggesellschaft, der Saudi Tadawul Group, an, die zur Muttergesellschaft mit einem Portfolio von vier Tochtergesellschaften wird: die Saudi Exchange, ein dediziertes Börsengeschäft (zuvor bekannt als Saudi Stock Exchange Company - Tadawul), die Securities Clearing Center Company (Muqassa), die Securities Depository Center Company (Edaa) und Wamid - ein neues innovatives Unternehmen für angewandte Technologiedienstleistungen, das sich auf die Bereitstellung von Innovationen und aufkommenden Technologien innerhalb der saudischen Wirtschaft durch pragmatische Innovationen konzentriert.Der Start von Wamid wird das Angebot der saudischen Tadawul-Gruppe und ihrer Tochtergesellschaften vertiefen und erweitern, die Marktinfrastruktur durch innovative Lösungen stärken und Expansionsmöglichkeiten durch gezielte Investitionen in einer Reihe von Sektoren und Branchen nutzen. Sie wird die Attraktivität des saudischen Kapitalmarktes bei globalen Investoren erhöhen und seine Position als bevorzugte Börse für Emittenten stärken.Der Konzern wird von der Integration und den Synergien zwischen den Tochtergesellschaften profitieren, was eine effiziente gruppeninterne Arbeit innerhalb der Organisation gewährleistet. Die operative Unabhängigkeit der einzelnen Tochtergesellschaften schafft ein agiles Umfeld, das schnelle Reaktionen auf sich entwickelnde globale und lokale Markttrends unterstützt. Es wird auch die Einführung von Best-in-Class-Dienstleistungen für alle Marktteilnehmer, die Diversifizierung von Investitionsmöglichkeiten und die weitere Entwicklung des saudischen Kapitalmarktes, seiner Infrastruktur und der Angebote der Mitglieder erleichtern.Um diese Gruppenstruktur zu leiten, wird Sarah Al-Suhaimi, derzeitige Vorsitzende des Tadawul-Vorstands, Vorsitzende der saudischen Tadawul-Gruppe werden, und Eng. Khalid Al-Hussan wird zum Chief Executive Officer der Gruppe ernannt.Mohammed Al-Rumaih, der über mehr als 17 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche verfügt, wurde zum Chief Executive Officer der (Saudi Exchange) ernannt. Zuvor hatte Al-Rumaih verschiedene Verwaltungs- und Führungspositionen in der Tadawul inne und beaufsichtigte die Entwicklung mehrerer Finanzinstrumente, wichtiger Börsennotierungen und Marketinginitiativen.Außerdem wurde Mohammed Al-Nory zum Chief Executive Officer von (Wamid) ernannt. Al-Nouri bringt 16 Jahre Erfahrung im Commercial und Investment Banking mit und verfügt über umfangreiche Kenntnisse in den Bereichen Corporate Finance, Business Development und Capital Markets' Produkte.Während einer Pressekonferenz, die praktisch heute stattfand, sagte Sarah Al-Suhaimi, Vorsitzende der Saudi Tadawul Group: "Die Umwandlung in die neue Struktur unter der Saudi Tadawul Group wird das weitere Wachstum des saudischen Kapitalmarktes unterstützen und seine Position als globaler Marktführer und fortschrittlicher Kapitalmarkt stärken.""Dies ist ein bedeutender Erfolg auf unserem Weg, die Wirtschaft Saudi-Arabiens zu transformieren. Umfassende Kapitalmarktreformen sind nicht nur umsichtig, sondern unerlässlich, um ein höheres Wirtschaftswachstum zu gewährleisten und das landesweite Ziel der erfolgreichen Umsetzung der saudischen Vision 2030 zu erreichen, und stehen im Einklang mit der Strategie des Public Investment Fund (PIF)", fügte Al-Suhaimi hinzu.Eng. Khalid Al-Hussan, CEO der Saudi Tadawul Group, kommentierte: "Die neue Struktur wird uns in die Lage versetzen, über alle Geschäftsbereiche hinweg qualitativ hochwertige Dienstleistungen zu erbringen, unsere Wettbewerbsfähigkeit zu steigern und unseren Kapitalmarkt auf das schnelle Wachstum der Emerging Markets auszurichten. Ich bin zuversichtlich, dass die saudische Tadawul-Gruppe und ihre Tochtergesellschaften die weitere Entwicklung des Kapitalmarktes in Saudi-Arabien prägen werden und als Brücke zwischen globalen Investoren und der regionalen Wirtschaft dienen. Die Transformation bietet eine starke Plattform für den Börsengang der Saudi Tadawul Group."Al-Hussan fuhr fort: "Die Umwandlung in eine Gruppe ist Teil eines kontinuierlichen Entwicklungsprogramms. Das Entwicklungsprogramm konzentriert sich darauf, den Kapitalmarkt zu verbessern, ausländische Investitionen anzuziehen und die Wirtschaft zu diversifizieren, während es Emittenten und Investoren dabei unterstützt, ihre Ambitionen zu verwirklichen, und ihnen Zugang zu attraktiven Investitionsmöglichkeiten in dem Land bietet, das als die nächste Finanzhauptstadt der Region gilt."Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1482764/Saudi_Tadawul_Group.jpgPressekontakt:Kontakt zur Saudi Tadawul Gruppe: Asma Alghamdi+966 (55) 225-4223Asma.Ghamdi@Tadawul.com.saFinsbury Glover Hering Kontakt: Ahmed Jebur+971 (50) 737-7507Ahmed.Jebur@FGH.comOriginal-Content von: Saudi Tadawul Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154706/4883889