"Wir müssen Outside-of-the-box denken", so Investoren-Legende Peter Thiel im Interview mit dem AKTIONÄR. Vor einigen Jahren war dieses Treffen noch bei einem Glas Wasser und persönlich ohne Maske in Berlin möglich - im Jahr 2021 hat der Facebook- und Palantir-Großaktionär nun in einem Roundtable, organisiert von der Richard Nixon Foundation, nur virtuell teilnehmen können, dabei aber erneut außergewöhnliche Ansichten geäußert.Er sei "pro-Krypto" und für den Bitcoin, doch verweist gleichzeitig darauf, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...