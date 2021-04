Hiro Capital nimmt den Schwung weiter mit und leitet eine Finanzierungsrunde von 2,3 Mio. USD für seinen vierten DSports-Innovator PlayerData

Das Ziel von PlayerData ist die Transformation der Art und Weise, wie Amateur- und Profisportteams trainieren, durch den Einsatz von Daten und tragbarer Technologie

Das in Edinburgh ansässige Start-up stellt die vierte Investition von Hiro Capital im Bereich DSports und vernetzte Fitness dar und reiht sich mit Zwift, FitXR und NURVV neben acht weiteren Games-Innovatoren im Vereinigten Königreich, den USA und Europa in das schnell wachsende Hiro-Portfolio ein

Hiro Capital der VC-Fonds aus London und Luxembourg, der in die Bereiche Games, E-Sport, Streaming und digitaler Sport investiert hat sein Portfolio durch die Leitung einer Investition in Höhe von 2,3 Mio. USD in PlayerData weiter gestärkt.

PlayerData aus Edinburgh, Vereinigtes Königreich, verfolgt die Mission, die Art und Weise zu verändern, wie Grundlagen- und Profisportteams trainieren durch den Einsatz von Software, Analytik, Gamification und tragbare Technologie.

In seinem ersten aktiven Jahr hat PlayerData bereits mehr als 10.000 Teamtrainings und mehr als 50 Millionen Meter in Spielen des Amateurfußballs und Rugbys erfasst, und diese KPIs nehmen stark zu.

Die eingenommenen 2,3 Mio. USD werden verwendet, um das Wachstum von PlayerData in mehreren Sportarten weiter zu steigern und das Vorhaben international auszuweiten.

PlayerData kombiniert eine reibungslose Benutzererfahrung mit Maschinenlernen im Bereich der Sportwissenschaft.

PlayerData setzt auf eine starke Teamnetzwerkwirkung, bei der jeder Verein, der PlayerData nutzt, fünf weitere Vereine zur Plattform führt.

KI-Algorithmen von PlayerData treffen Vorhersagen, bevor Ereignisse eintreten, und die Tools ermöglichen es Trainern, sich entscheidende Momente des Spiels erneut anzusehen und unterschiedliche Ergebnisse basierend auf der Spielerposition durchzuspielen.

Diese Meldung stellt die 12. Investition von Hiro Capital 2020/21 und seine vierte im Bereich Gamified Fitness und Sporttechnologie dar. PlayerData folgt im Bereich des digitalen Sports den Start-ups FitXR (London), Zwift (California/London) und NURVV (London) in das Portfolio von Hiro Capital, neben acht Firmen aus den Bereichen Games-Studios und Games-Technologie in den USA, Europa und dem Vereinigten Königreich.

Der Aufschwung im digitalen Sport und der vernetzten Fitness

Der digitale Sport und die vernetzte Fitness sind 2020/2021 besonders starke Wachstumssektoren. Die globalen Einnahmen im Bereich der vernetzten Fitness sind 2020 um 30% gestiegen und die Downloads von Gesundheits- und Fitness-Apps um 47% gegenüber dem Vorjahr auf ca. 700 Millionen, was auf einen globalen Fokus auf Gesundheit und Wohlbefinden während der Lockdowns zurückzuführen ist.

Zu den Unicorn-Stars des Sektors zählen Peloton, Tonal, Mirror und Hiros Portfolio-Investition, Zwift, sowie große strategische Sport- und Wellness-Segmente bei Apple (Watch 6 und Fitness+), Google (Fitbit), Nike (Nike App) und andere. Im digitalen Sport dienten die Lead-Investments von Hiro neben Zwift zur Förderung von:

FitXR: Führende VR-Fitness-App Service

FitXR hat seit der Hiro-Investition außerordentliche Fortschritte gemacht, mit von bis zu 10-mal gesteigerten Umsätzen gegenüber den letzten beiden Quartalen und jetzt mehr als 1 Mio. USD pro Monat;

Laut Mike Verdu, Oculus VP Content, mit "unglaublicher Zugkraft" und "einer der höchsten Verbleibquoten auf der [Oculus VR] Plattform", und namensgeprüft von Mark Zuckerberg** in seinem jüngsten Podcast "The Information" über VR/AR und das Metaverse.

*"From Bear to Bull: How Oculus Quest 2 is Changing the Game for VR", Mike Verdu, VP Content, Oculus 2. Februar 2020

**Mark Zuckerberg on Mind Reading, Apple, and the Race to Mainstream VR, 8, März 2021

NURVV: Patentierte Smart-Running-Einlage und führender Anbieter biomechanischer Daten

Seit seiner Einführung zum Halbjahr 2020 hat NURVV Run Daten von mehr als 100 Millionen Fußauftritten bei Läufen über mehr als 125.000km von Sportlern in der ganzen Welt generiert und damit die bereits weltweit größte Datenbank für detaillierte Lauftechniken geschaffen;

Daten von mehr als 100 Millionen Fußauftritten bei Läufen über mehr als 125.000km von Sportlern in der ganzen Welt generiert und damit die bereits weltweit größte Datenbank für detaillierte Lauftechniken geschaffen; Die olympische Goldmedaillengewinnerin und Weltrekordhalterin Dame Kelly Holmes hat sich NURVV als globale Markenbotschafterin angeschlossen; der US-amerikanische Olympiasportler Jared Ward, der britische Elitetrainer Harry Jameson, die Financial Times, WIRED, Runner's World und CNET werben alle für NURVV;

Mit Live-Integrationen in iOS, Android, Garmin ConnectIQ, Strava und Apple Watch ist das Unternehmen führend bei den Laufinnovationen, mit einzigartigen Funktionen wie Pace Coach, Footstrike Workout und Running Health -Einstufung.

und -Einstufung. "Wissen ist wirklich Macht und in dieser Hinsicht ist NURVV ein Gamechanger", sagte Dame Kelly Holmes.

PlayerData: KI-getriebene Team-Performance

Roy Hotrabhvanon, Mitbegründer und CEO von PlayerData, ist ein ehemaliger internationaler Bogenschütze, der die Auswahl für die olympischen Spiele in Rio 2016 für das thailändische Nationalteam nur knapp verpasst hat. Hayden Ball, Mitbegründer und CTO, ist ein CompSci-Experte für Firmware und Cloud-Infrastruktur, der eine verteilte SaaS-Lösung für das Edinburgh Fringe entworfen, entwickelt und eingeführt hat.

Zur Hiro-Investition sagte Hotrabhvanon: "Es ist unsere Mission, Vereinen von Teamsportarten detaillierte Daten und Einblicke zur Verfügung zu stellen, die ihnen dabei helfen, ihre Spieltaktik zu optimieren, die Spielerleistung zu verbessern und Verletzungen zu vermeiden. Wir setzen unsere Plattform und Big Data ein, um biometrische Einblicke zu erzeugen, die auf jeder Ebene anwendbar sind von der Grundlage bis zur Premier League. Dank der Teamnetzwerkwirkung wächst die PlayerData-Gemeinschaft im Vereinigten Königreich und im Ausland rasant. Es ist unser oberstes Ziel, bahnbrechende Einblicke von wegbereitenden Wearables zu implementieren, die für jedes Team in jeder Disziplin auf jeder Ebene einsetzbar sind. Als Investitionspartner teilt Hiro Capital das Engagement für unsere Mission. Es ist großartig, auf die Überzeugung, den Rat und die Expertise von Cherry, Luke und Ian bauen zu können, um unsere Vision weiterzuentwickeln.

Cherry Freeman, Mitgründungspartner bei Hiro sagt: "PlayerData erfüllt alle unsere Anforderungen: ein enormes TAM mit über drei Millionen Amateurvereinen; ein starker Wettbewerber, der auf gemeinsamen Spielerdaten, Maschinenlernen und äußerst validen Vorhersagealgorithmen aufbaut; überzeugende Verbrauchernetzwerkwirkungen und ein wirklich beeindruckendes und dennoch genügsames Gründungsteam. Wir freuen uns, diese Investitionsrunde in diesen aufregenden DSports-Innovator zu leiten.

Luke Alvarez, Managing Partner bei Hiro, sagt: "In einem Jahr, wenn der Lockdown die digitale Annahme beschleunigt und uns alle vom Fitnessstudio ferngehalten hat, werden Unternehmen wie Nurvv, FitXR, Zwift und Peloton Menschen geholfen haben, fit, gesund und biomechanisch selbstbewusst zu bleiben. 2020 hat die vernetzte Fitness angekurbelt und PlayerData ist unsere jüngste aufregende Investition in diesem schnell wachsenden Makrotrend

Über Hiro Capital

Hiro Capital ist ein Venture-Capital-Fonds für Technologie mit Sitz in London und Luxemburg, der sich an britischen, US-amerikanischen und europäischen Innovatoren in den Bereichen Games, Metaverse-Technologie, E-Sport und digitale Fitness beteiligt. Hiro Capital investiert in der Regel in die Nach-Seed-Phase der Series A und B. Wir investieren sowohl in Entwickler von Front-End-Content in den Bereichen Games, E-Sport und digitaler Sport als auch in auf Deep Tech basierende Metaverse-Anwendungen in den Bereichen Cloud, Mobile, Streaming, Big Data, KI, Wearables, AR- und VR-Technologien.

Wir unterstützen erfahrene Unternehmerteams durch innovative Technologien und Inhalte mit einem stark differenzierten Angebot und der Möglichkeit, sehr groß zu werden.

Wir sind Games-, E-Sport- und Sport-Investoren, die gleichzeitig Games-, E-Sport- und Sport-Unternehmer sind. Wir sind Unternehmer, die Unternehmer unterstützen. Unserer Kernüberzeugung nach werden Games, E-Sport und digitaler Sport in der Mitte des 21. Jahrhunderts ein Eckpfeiler der Unterhaltung und des wirtschaftlichen und sozialen Lebens sein. Wir investieren in die Innovatoren, die diese Zukunft aufbauen.

Der Fonds wurde von Luke Alvarez (Managing Partner), dem ehemaligen Mitbegründer, CEO und Präsident des an der Nasdaq notierten Inspired Entertainment, Ian Livingstone, OBE, CBE (Partner), dem ehemaligen Vorsitzenden des Tomb-Raider-Herausgebers Eidos plc, Mitbegründer von Games Workshop und Autor der Spielbuch-Reihe Fighting Fantasy, und Cherry Freeman (Partner), Mitbegründer der globalen Community- und E-Commerce-Marke LoveCrafts, gegründet. https://hiro.capital/

