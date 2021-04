FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 08.04.2021 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS PETROFAC PRICE TARGET TO 140 (230) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES DAILY MAIL PRICE TARGET TO 955 (775) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES SHELL B PRICE TARGET TO 1700 (1500) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES SHELL PRICE TARGET TO 1700 (1500) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG STARTS DELIVEROO WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 310 PENCE - CITIGROUP RAISES IAG PRICE TARGET TO 250 (195) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES SAGE GROUP TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 770 (619) PENCE - DEUTSCHE BANK STARTS TUI WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 4.40 EUR - JEFFERIES CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 160 (170) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 3800 (3600) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES BRITISH LAND CO PRICE TARGET TO 604 (580) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES DERWENT LONDON PRICE TARGET TO 4108 (4010) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES ENQUEST PRICE TARGET TO 21 (17) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES GREAT PORTLAND PRICE TARGET TO 829 (800) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES LAND SECURITIES PRICE TARGET TO 809 (785) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES ASOS PRICE TARGET TO 6800 (6700) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC RAISES ONESAVINGS BANK PRICE TARGET TO 600 (560) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS RAISES AB FOODS PRICE TARGET TO 2800 (2400) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES BRITISH LAND PRICE TARGET TO 560 (520) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES CARD FACTORY PRICE TARGET TO 70 (48) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES LAND SECURITIES PRICE TARGET TO 860 (800) PENCE - 'BUY'



