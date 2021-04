Mit der zweiwöchigen virtuellen Jahrestagung 2021 der American Association for Cancer Research (AACR) steht eines der wichtigsten Onkologie-Events in Kürze an. Im Rahmen der Veranstaltung wird unter anderem das DAX-Unternehmen Bayer eine Vielzahl an frischen Forschungsergebnissen zu Krebsmitteln vorstellen.Die erste Woche findet zwischen dem 10. und 15. April statt, eine weitere vom 17. bis 21. Mai 2021. Bereits am ersten Tag stellt Bayer Ergebnisse aus der Phase-3-Studie CHRONOS-3, wo Copanlisib ...

Den vollständigen Artikel lesen ...