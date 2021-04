Die BMW Group hat im Auftaktquartal dieses Jahres einen neuen Absatzrekord eingefahren.Der Münchner Autobauer hat im ersten Quartal ein Drittel mehr Autos verkauft als vor einem Jahr. Insgesamt wurden 636.606 Fahrzeuge der Marken BMW und Mini an ihre neuen Eigentümer übergeben, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Das sind so viele wie nie zuvor in einem ersten Quartal. Dabei habe Unternehmen den Absatz in allen großen Weltregionen steigern können. Zudem erzielten in dem Zeitraum ...

