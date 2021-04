Bern (awp/sda) - Die Möglichkeit, rund um die Uhr Pakete in Empfang zu nehmen oder zu verschicken, ist im Corona-Pandemie-Jahr 2020 so rege genutzt worden, wie nie zuvor. Die Post spricht von einem Boom ihrer My Post 24-Automaten, seit diese Ende 2013 installiert wurden. Immer mehr Kunden nutzen die Dienstleistungen der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...