Die im Bereich der RAL-Gütesicherung der Bundesgütegemeinschaft Kompost (BGK) verwertete Menge an organischen Rest- und Abfallstoffen ist auch 2020 weiter gestiegen. So kletterte der Input in den RAL-gütegesicherten Kompostierungs- und Biogasanlagen im vergangenen Jahr um etwa 200.000 Tonnen auf rund 13,4 Mio Tonnen, die zu Komposten oder Gärprodukten verarbeitet wurden, teilte die BGK mit. Seit dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...