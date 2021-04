Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ist die wichtigste Finanzaufsicht in Deutschland. Zuletzt ist sie aber stark in die Kritik geraten. Experten des Leibniz-Instituts für Finanzmarktforschung SAFE schlagen nun eine Loslösung der BaFin vom Finanzministerium vor. Der Fall des inzwischen insolventen Zahlungsdienstleisters Wirecard hat grundsätzliche Schwächen der deutschen Wertpapieraufsicht offengelegt. Auch im Zuge des Greensill-Skandals geriet die BaFin zuletzt in die Kritik. ...

