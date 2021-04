Baierbrunn (ots) - Wertvolle Pflege-Empfehlungen für Gesicht und Körper, um sich von Kopf bis Fuß schön und gepflegt zu fühlenDie Haut ist nicht nur Spiegel unserer Seele. Sie ist auch unser größtes Organ und Schutzschild, Stimmungsanzeiger, Sinnesorgan, Temperatur- und Feuchtigkeitsregler zugleich. Und sie lässt uns lange gesund und jung aussehen, wenn wir sie richtig pflegen. Der neue Ratgeber "Schöne Haut" (https://shop.apotheken-umschau.de/detail/index/sArticle/232) aus der Apotheken Umschau-Buchreihe (ab 8. April im Handel und in Apotheken erhältlich) bietet fundiertes Wissen über unser größtes Organ: Beginnend mit einem umfassenden Test, um den eigenen Hauttyp zu bestimmen, gibt es auf 142 Seiten jede Menge typ-, alters- und saisongerechte Hinweise zu Reinigung, Pflege und Schutz der Haut. Plus die wichtigsten Anti-Aging-Empfehlungen von Experten, die man ohne viel Aufwand umsetzen kann.Viele Profi-Tipps für die richtige HautpflegeDie Leser:innen erfahren viel Wissenswertes zu handelsüblichen Zusätzen und Inhaltsstoffen, zahlreiche "DIY-Tipps" für Pflegeprodukte machen Lust aufs Ausprobieren und "SOS-Rat" hilft bei verschiedenen Hautproblemen von Akne über Ekzem bis hin zu sonnenbedingten Hautreaktionen und Schuppenflechte. Zwei Extra-Kapitel zu gesundem Haar und dem perfekten Make-up runden diesen übersichtlich strukturierten und fein illustrierten Ratgeber ab.Über die Apotheken Umschau-Buchreihe:Millionen Menschen vertrauen der Gesundheitskompetenz der Apotheken Umschau. Nun gibt es das Expertenwissen in Gesundheitsfragen auch als Buchreihe: "Schöne Haut" (ISBN 978-3-927216-56-3, 14,99 Euro) ist der sechste Band in der Reihe nach "Vegetarisch mit Genuss kochen" (ISBN: 978-3-927216-58-7), "Heilpflanzen" (ISBN: 978-3-927216-55-6), "Superfoods" (ISBN 978-3-927216-57-0), "Gesunde Ernährung" (ISBN 978-3-927216-52-5) sowie "Gesund abnehmen" (ISBN: 978-3-927216-53-2). Die Buchreihe erscheint in redaktioneller Zusammenarbeit mit dem ZS Verlag aus der Edel Verlagsgruppe. Der Vertrieb der Bücher erfolgt über die Edel Verlagsgruppe (Edel Germany GmbH, Neumühlen 17, 22763 Hamburg, buchvertrieb@edel.com). Alle Bände sind im Buchhandel, in Apotheken und unter https://shop.apotheken-umschau.de (https://shop.apotheken-umschau.de)erhältlich.Pressekontakt:Pressekontakt:Gudrun Kreutner, Leitung UnternehmenskommunikationKatharina Neff-Neudert, Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitTel. 089/ 744 33-360E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.defacebook.com/wortundbildverlagEdel SE & Co. KGaAAnni LangeManager Corporate Communications & ProjectsTel.: 040/ 890 85 121E-Mail: anni.lange@edel.comOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Verlagsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52139/4884077