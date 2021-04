Oldenburg (www.anleihencheck.de) - Klug beraten waren die Notenbanken, indem sie seit Monaten mit Gelassenheit suggerieren, ein deutliches Anziehen der Inflationsrate werde zukünftig akzeptiert und nicht bekämpft werden, so Dr. Christoph Bruns und Ufuk Boydak von LOYS.Damit würden die Zentralbanker präventiv dem unweigerlich entstehenden öffentlichen Druck entgehen, der bei der Vermeldung deutlich angezogener Inflationsraten (März 1,7% in Deutschland!) auf sie einprasseln würde. Außerdem würden sie dem Finanzmarkt, an dessen gelindem Gepräge ihnen gelegen sei, erste Beruhigungspillen verabreichen. ...

