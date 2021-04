DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (12:53 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Indikation 4.090,75 +0,17% +9,64% Euro-Stoxx-50 3.963,63 +0,17% +11,57% Stoxx-50 3.362,83 +0,44% +8,19% DAX 15.155,08 -0,14% +10,47% FTSE 6.905,01 +0,29% +6,58% CAC 6.154,19 +0,38% +10,86% Nikkei-225 29.708,98 -0,07% +8,25% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 171,88 0,21

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 59,39 59,77 -0,6% -0,38 +22,0% Brent/ICE 62,85 63,16 -0,5% -0,31 +21,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.746,30 1.737,60 +0,5% +8,70 -8,0% Silber (Spot) 25,34 25,14 +0,8% +0,20 -4,0% Platin (Spot) 1.232,50 1.230,05 +0,2% +2,45 +15,2% Kupfer-Future 4,08 4,05 +0,6% +0,02 +15,7%

Erneut mit leichten Abgaben zeigen sich die Ölpreise. Der Handel verläuft nach Aussage von Teilnehmern weiterhin recht volatil und die Notierungen wechseln zwischen leichten Gewinnen und kleinen Verlusten. Mit Blick auf die laufenden Verhandlungen mit dem Iran merkt Ehsan Khoman von MUFG an, dass es unwahrscheinlich ist, dass irgendeine Vereinbarung vor den Mitte Mai im Iran anstehenden Wahlen erreicht wird. Damit dürfte auch kein zusätzliches Öl aus dem Iran an den Markt kommen, ergänzt ein Beobachter.

AUSBLICK AKTIEN USA

Mit leichten Gewinnen dürfte die Wall Street am Donnerstag in den Handel starten. Für den S&P-500 könnte sich damit die Rekordjagd fortsetzen, nachdem er am Vortag erneut auf einem Allzeithoch geschlossen hat. Vor allem der Terminkontrakt für den Nasdaq-Composite legt zu. Hier stützt die weitere Beruhigung am Anleihemarkt, heißt es. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen gibt weiter nach und liegt nun bei 1,65 Prozent. "Die Dynamik bleibt positiv für Aktien", sagt Adrien Pichoud, Portfoliomanager und Chefvolkswirt bei SYZ Private Banking. "Die Fed und die Zentralbanken im Allgemeinen werden so wahrgenommen, als hätten sie es nicht eilig, die Zinsen zu erhöhen." Dies wurde durch das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung am Vorabend bestätigt. Für einen Impuls könnten auch die vorbörslich anstehenden wöchentlichen Erstanträge sorgen. Sie dürften nach dem überraschend starken US-Arbeitsmarktbericht für März am vergangenen Freitag die Erholung am Stellenmarkt unterstreichen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- Qiagen NV, Ergebnis 1Q

- secunet Security Networks AG, Ergebnis 1Q

- Drägerwerk AG & Co KGaA, Umsatz und Auftragseingang 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 694.000 zuvor: 719.000

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die europäischen Aktienmärkte notieren am Donnerstagmittag kaum verändert. Das Plus aus dem frühen Handel werde schnell zu Gewinnmitnahmen genutzt, auf dem unveränderten Niveau zum Vortag halten sich die Bullen und die Bären an der Börse momentan die Waage. Gestützt wurde im frühen Handel die Stimmung vom Protokoll der jüngsten US-Notenbank-Sitzung: Die Fed rechnet zwar mit einem starken Wachstum, hält aber Diskussionen um Tapering, also eine Reduzierung der Wertpapierkäufe, für verfrüht. KPN gewinnen 2,5 Prozent. Die Aktie profitiert von einem Bericht im Wall Street Journal, laut dem Stonepeak Infrastructure Partners und EQT an einem gemeinsamen Übernahmegebot arbeiten, das den Konzern mit mehr als 15 Milliarden Dollar bewerten würde. Nach Erstquartalszahlen geben Gerresheimer um 1,4 Prozent nach. Berenberg spricht von gemischten Zahlen. Die Erlöse seien etwas schwächer ausgefallen, das bereinigte EBITDA sowie der Free Cashflow seien indes akzeptabel. ABB (+0,8%) startet am Freitag sein Aktienrückkaufprogramm über 4,3 Milliarden Dollar. Dieses sei zwar bereits angekündigt: "Im Umfeld des Beginns dürfte die Verkaufsbereitschaft in den Aktien aber extrem niedrig sein", so ein Marktteilnehmer. Das spreche klar für eine Outperformance.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:44 Uhr Mi, 17:13 Uhr % YTD EUR/USD 1,1864 -0,05% 1,1872 1,1902 -2,9% EUR/JPY 129,94 -0,33% 130,27 130,47 +3,1% EUR/CHF 1,1015 -0,16% 1,1026 1,1034 +1,9% EUR/GBP 0,8631 -0,10% 0,8629 0,8632 -3,4% USD/JPY 109,52 -0,29% 109,71 109,64 +6,0% GBP/USD 1,3746 +0,05% 1,3760 1,3788 +0,6% USD/CNH (Offshore) 6,5569 +0,13% 6,5554 6,5419 +0,8% Bitcoin BTC/USD 56.751,42 +1,02% 57.081,62 56.790,50 +95,4%

Der Dollar kann seine kleinen Gewinne im Anschlkuss an das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung nicht verteidigen und neigt aktuell erneut zur Schwäche. Der Dollar-Index verliert 0,1 Prozent. Commerzbank-Expertin Thu Lan Nguyen spricht von taubenhaften Signalen der Fed. Im Offenmarktauschuss (FOMC) herrsche Einigkeit darüber, dass die beiden Ziele, Vollbeschäftigung und Preisstabilität, trotz eines allgemein besseren Ausblicks, noch immer weit entfernt seien. Dies sei die wichtigste Nachricht des Sitzungsprotokolls.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Überwiegend aufwärts ist es am Donnerstag an den ostasiatischen Aktienmärkten und in Sydney gegangen. Am meisten tat sich in Hongkong und Sydney, wo die Aufschläge über 1 Prozent betrugen. In Sydney war es bereits das fünfte Plus in Folge. Hauptgewinner in Australien waren Aktien aus dem Rohstoffsektor. Der entsprechende Subindex legte um 2,2 Prozent zu, befeuert von der herrschenden Konjunkturzuversicht, nicht zuletzt dank der Pläne der US-Regierung, ein billionenschweres Infrastrukturprogramm auflegen zu wollen. An den anderen Plätzen tat sich nach in engen Grenzen uneinheitlichen Vorgaben der Wall Street wenig. In Seoul bremsten Abgaben bei Samsung Electronics und LG Electronics von rund 1 Prozent den Kospi etwas. Beide Unternehmen hatten am Vortag Ergebnisindikationen gegeben, die vom Markt verhalten aufgenommen worden waren, weil sie weitgehend den Erwartungen entsprachen. Zu der insgesamt positiven Stimmung an den Börsen trug laut Beobachtern das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung vom Vorabend bei. Ihm zufolge wollen die Notenbanker weiter zuwarten, bis ihre Ziele erreicht sind, ehe sie an eine restriktivere Geldpolitik denken. Hitachi Metals legten um 4,9 Prozent zu. Für Auftrieb sorgte laut Händlern ein Zeitungsbericht über Übernahmeinteresse einer Investorengruppe unter Führung von Bain Capital.

CREDIT

Die Risikoprämien präsentieren sich am Donnerstag wenig verändert zum Vortag. Es fehlt an neuen Impulsen. Das jüngste Protokoll der US-Notenbank hat keine Überraschungen enthalten: Die Fed rechnet zwar mit einem starken Wachstum, hält aber Tapering-Dikussionen, also um eine Reduzierung der Wertpapierkäufe, für verfrüht. Auch von der Berichtssaison kommen derzeit kaum Impulse, während sich der Primärmarkt gegenwärtig ruhig präsentiert. Ein weiterer Grund für die Stabilität an den Kreditmärkten dürfte in den hohen Käufen von Unternehmensanleihen der EZB zu finden sein.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

BMW Group mit neuem Absatzrekord im 1. Quartal

Die BMW Group hat im Auftaktquartal dieses Jahres einen neuen Absatzrekord eingefahren. Wie der Premiumhersteller mitteilte, wurden in den ersten drei Monaten 636.606 Fahrzeuge der Marken BMW, Mini und Rolls-Royce ausgeliefert und damit 33,5 Prozent mehr als vor einem Jahr.

Zalando schlägt Delivery-Hero-CEO Östberg für Aufsichtsrat vor

Zalando schlägt Niklas Östberg, den CEO und Mitgründer von Delivery Hero, für den Aufsichtsrat vor. Östberg soll auf Jörgen Madsen Lindemann folgen, der nicht zur Wiederwahl in das Gremium zur Verfügung steht. Lindemann ist seit 2016 Mitglied des Zalando-Aufsichtsrats.

MAN-Standort Steyr droht nun doch die Schließung

Die geplante Fortführung des österreichischen MAN-Standortes Steyr durch den ehemaligen Magna-Chef Siegfried Wolf ist an der mangelnden Unterstützung der Belegschaft gescheitert. Damit droht wie von MAN auch ursprünglich geplant die Schließung des Werkes mit rund 2.300 Mitarbeitern bis 2023.

Nordex erhält 187-Megawatt-Auftrag in der Türkei

Windkraftanlagenhersteller Nordex hat in der Türkei einen Auftrag über 187 Megawatt erhalten. Wie die Nordex SE mitteilte, bestellte die Caba Grup Ende März 39 Anlagen des Typs N133/4800 der Delta4000 Serie für den zweiten Bauabschnitt des 50 Kilometer nordwestlich von Istanbul am Schwarzen Meer gelegenen Windparks "Istanbul".

Aareal Bank weist Großaktionärs-Forderung nach AR-Sitzen zurück

Der Aufsichtsrat der Aareal Bank hat die Forderung ihres Großaktionärs Petrus Advisers nach einer teilweisen Neubesetzung des Gremiums zurückgewiesen. Die Forderung entbehre jeglicher Grundlage, teilte die Bank mit.

