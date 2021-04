GS Yuasa erweitert seine Produktionskapazität für Lithium-Ionen-Batterien für den Einsatz in Hybridfahrzeugen. Dazu verstärkt die Unternehmenstochter Blue Energy ihre Produktionslinien in Kyoto, Japan, und baut ein zweites Werk am selben Standort. Das neue Blue Energy Werk soll im Fiskaljahr 2022 in Betrieb gehen und die derzeitige Produktionskapazität bis zum Geschäftsjahr 2023 mindestens verdoppeln. GS Yuasa gründete Blue Energy im Jahr 2009 als ...

