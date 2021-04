FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Puma haben am Donnerstag ihre jüngste Erholung schwungvoll fortgesetzt und zuletzt an der MDax-Spitze 3,72 Prozent auf 89,68 Euro gewonnen. Der Index der mittelgroßen Werte lag am frühen Nachmittag moderat im Plus.

Die Puma-Papiere verzeichneten den sechsten Gewinntag in Folge und notieren aktuell komfortabel über den 21-, 50- und 100-Tage-Durchschnittslinien. Diese beschreiben die kurz- beziehungsweise mittelfristigen Trends.

Frischer Schwung kam an diesem Donnerstag von einem positiven Analystenkommentar von Jefferies. "Wachstumsqualität vom Feinsten" erwartet der Experte James Grzinic von den am 28. April zur Veröffentlichung anstehenden Quartalszahlen. Trotz Lockdowns in Europa und starker Marktschwankungen in China dürfte der Sportartikel- und Lifestyle-Konzern zuletzt kräftig gewachsen sein./la/jha/