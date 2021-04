Am Nachmittag könnte die Veröffentlichung der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA für neue Impulse am Devisenmarkt sorgen.Frankfurt - Der Kurs des Euro ist am Donnerstagmittag nach zwischenzeitlichen Kursgewinnen zum Dollar wie zum Franken wieder abgebröckelt. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am Mittag mit 1,1871 US-Dollar gehandelt. Zum Franken notierte der Euro am Mittag bei 1,1015, nachdem er am Morgen noch bis auf ein Tageshoch von 1,1043 geklettert war. Der US-Dollar zeigt sich zur Schweizer Währung...

