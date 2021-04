In Österreich ist ein temporärer Anstieg der Inflation absehbar. Im ganzen Euroraum wird das erwartet. Die Ökonomen der Bank Austria sehen das Inflationsrisiko durch die in der Pandemie expansive Fiskalpolitik und besonders stark unterstützende EZB-Geldpolitik aber überschätzt. In einer neuen Analyse wiesen die Experten heute auch auf ein mit Corona verbundenes Problem bei der Berechnung der Preisentwicklung ...

