DJ MÄRKTE USA/Wall Street mit Aufschlägen erwartet

NEW YORK (Dow Jones)--Mit leichten Gewinnen dürfte die Wall Street am Donnerstag in den Handel starten. Für den S&P-500-Index könnte sich damit die Rekordjagd fortsetzen, nachdem er am Vortag erneut auf einem Allzeithoch geschlossen hat. Der Future auf den S&P-500 legt aktuell um 0,3 Prozent zu. Der Terminkontrakt für den Nasdaq-Composite liegt mit 0,8 Prozent noch deutlicher im Plus. Hier stützt die weitere Beruhigung am Anleihemarkt, heißt es. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen gibt erneut nach und liegt nun bei 1,65 Prozent.

"Die Dynamik bleibt positiv für Aktien", sagt Adrien Pichoud, Portfoliomanager und Chefvolkswirt bei SYZ Private Banking. "Die Fed und die Zentralbanken im Allgemeinen werden so wahrgenommen, als hätten sie es nicht eilig, die Zinsen zu erhöhen." Dies wurde durch das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung am Vorabend bestätigt. US-Notenbankpräsident Jerome Powell wird sich zudem am Nachmittag auf der virtuellen Frühjahrstagung von IWF und Weltbank äußern.

Wöchentliche Erstanträge leicht enttäuschend

Überraschend hoch sind die wöchentlichen Erstanträge ausgefallen. Deren Zahl hat wider Erwarten zugelegt. Im Vergleich zur Vorwoche stiegen diese um 16.000 auf 744.000, während Volkswirte einen Rückgang auf 694.000 prognostiziert hatten. In der vergangenen Woche hatte der US-Arbeitsmarktbericht für März noch positiv überrascht.

Dollar gibt erneut leicht nach

Der Dollar kann seine kleinen Gewinne im Anschluss an das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung nicht verteidigen und neigt aktuell erneut zur Schwäche. Der Dollar-Index verliert 0,2 Prozent. Commerzbank-Expertin Thu Lan Nguyen spricht von taubenhaften Signalen der Fed. Im Offenmarktauschuss (FOMC) herrsche Einigkeit darüber, dass die beiden Ziele, Vollbeschäftigung und Preisstabilität, trotz eines allgemein besseren Ausblicks, noch immer weit entfernt seien. Dies sei die wichtigste Nachricht des Sitzungsprotokolls.

Uneinheitlich zeigen sich die Ölpreise. Der Handel verläuft nach Aussage von Teilnehmern weiterhin recht volatil und die Notierungen wechseln zwischen leichten Gewinnen und kleinen Verlusten. Mit Blick auf die laufenden Verhandlungen mit dem Iran merkt Ehsan Khoman von MUFG an, dass es unwahrscheinlich sei, dass irgendeine Vereinbarung vor den Mitte Mai im Iran anstehenden Wahlen erzielt wird. Damit dürfte auch kein zusätzliches Öl aus dem Iran an den Markt kommen, ergänzt ein Beobachter.

Der Goldpreis holt seine Vortagesverluste wieder auf und legt leicht zu. Marktteilnehmer verweisen auf den weiter zur Schwäche neigenden Dollar.

KKR kauft Softwareanbieter Therapy Brands

Unternehmensnachrichten sind erneut dünn gesät. Wenig verändert zeigt sich vorbörslich die Aktie von KKR. Das Beteiligungsunternehmen hatte mitgeteilt, eine Mehrheit an Therapy Brands zu erwerben, einem Softwareanbieter im Gesundheitsbereich.

Für die Papiere von Landec, einem Hersteller von Naturkostprodukten, geht es um gut 8 Prozent nach unten. Die Quartalszahlen kamen nicht gut an, sie verfehlten nettogewinnseitig die Erwartung. Zudem senkte Landec den Ausblick.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,15 -1,2 0,16 3,2 5 Jahre 0,85 -2,3 0,87 48,6 7 Jahre 1,31 -2,1 1,33 66,5 10 Jahre 1,65 -2,1 1,67 73,4 30 Jahre 2,34 -1,9 2,36 69,3 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:44 Uhr Mi, 17:13 Uhr % YTD EUR/USD 1,1887 +0,14% 1,1872 1,1902 -2,7% EUR/JPY 129,61 -0,59% 130,27 130,47 +2,8% EUR/CHF 1,1015 -0,16% 1,1026 1,1034 +1,9% EUR/GBP 0,8636 -0,04% 0,8629 0,8632 -3,3% USD/JPY 109,02 -0,74% 109,71 109,64 +5,6% GBP/USD 1,3765 +0,19% 1,3760 1,3788 +0,7% USD/CNH (Offshore) 6,5557 +0,11% 6,5554 6,5419 +0,8% Bitcoin BTC/USD 57.151,50 +1,73% 57.081,62 56.790,50 +96,7% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 59,35 59,77 -0,7% -0,42 +21,9% Brent/ICE 63,13 63,16 -0,0% -0,03 +22,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.747,97 1.737,60 +0,6% +10,37 -7,9% Silber (Spot) 25,38 25,14 +0,9% +0,24 -3,8% Platin (Spot) 1.231,85 1.230,05 +0,1% +1,80 +15,1% Kupfer-Future 4,09 4,05 +0,8% +0,03 +15,9% ===

