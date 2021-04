Vancouver (British Columbia), 8. April 2021 - Great Atlantic Resources Corp. (TSX-V: GR) ("Great Atlantic" oder das "Unternehmen") freut sich, die Explorationspläne 2021 für sein Edel- und Basismetall-Konzessionsgebiet Keymet im Nordosten von New Brunswick bekannt zu geben. Ein vorrangiges Gebiet für die Arbeiten 2021 ist die nordwestliche Region, wo das Unternehmen hochgradiges Gold, Silber, Kupfer und Zink gemeldet hat, einschließlich eines Bohrabschnitts mit 9,04 % Zink, 9,19 % Kupfer und 1.158 Gramm Silber pro Tonne (g/t) auf einer Kernlänge von 3,00 Metern.

Great Atlantic hat sein Hauptaugenmerk seit dem Erwerb des Konzessionsgebiets im Jahr 2011 auf die nordwestliche Region des Konzessionsgebiets gerichtet (siehe Pressemitteilungen auf der Website des Unternehmens). Sechs erzgangartige Vorkommen mit mehreren Metallen, einschließlich Silber, Zink, Blei, Kupfer und Gold, werden in der nordwestlichen Region des Konzessionsgebiets Keymet gemeldet (Quelle: Datenbank der Mineralvorkommen des Rohstoff- und Energieentwicklungsamtes von New Brunswick). Die bekanntesten davon sind die Lagerstätte Keymet und das Vorkommen Elmtree 12.

In den frühen 1950er Jahren wurde berichtet, dass die Zone Number 1 bei der Lagerstätte Keymet über 91 Meter entlang des Streichens und bis in eine Tiefe von 137 Metern nachverfolgt wurde und durchschnittlich 3,4 Meter mächtig war. Die Mine Keymet, die Mitte der 1950er Jahre betrieben wurde, produzierte Blei, Zink, Kupfer und Silber. Die Produktion bei dieser Mine wurde 1956 nach einem Brand am Standort beendet. Die bei der Mine Keymet in den Jahren 1954 bis 1956 gemeldete Produktion beläuft sich auf 59.000 Tonnen mit durchschnittlich 2,59 % Zink, 2,44 % Blei, 0,25 % Kupfer und 33,94 Gramm Silber pro Tonne. Zwei Gesteinshaldenproben, die von Great Atlantic im Jahr 2011 am historischen Standort der Mine Keymet entnommen worden waren, ergaben Folgendes:

- 33,9 % Blei, 22,9 % Zink, 2,55 % Kupfer und 549 ppm Silber

- 1,23 % Blei, 1,48 % Zink, 4,22 % Kupfer und 415 ppm Silber

Historische Mine Keymet (1950er Jahre)

Great Atlantic entdeckte Gold in Schwemm- und Festgestein in der nordwestlichen Region des Konzessionsgebiets Keymet, einschließlich der folgenden Höhepunkte:

- Schwemmprobe mit Gehalt von 51 g/t Gold (Probe von 2011)

- Goldhaltige Zone, die in Schürfgraben von 2012 freigelegt wurde (Schlitzproben mit durchschnittlich 1,09 g/t Gold auf 11,78 m)

- Goldhaltige Zone, die bei Diamantbohrungen 2017 in der Nähe des Erzgangsystems Elmtree 12 entdeckt wurde (0,64 g/t Gold auf 19,96 m Kernlänge)

Great Atlantic führte in den Jahren 2015, 2017 und 2018 Diamantbohrungen beim Erzgangsystem Elmtree 12 in der nordwestlichen Region des Konzessionsgebiets Keymet durch und durchschnitt dabei hochgradige Silber-, Kupfer- und Zinkmineralisierungen in Erzgängen innerhalb eines in Nord-Süd-Richtung verlaufenden, subvertikalen Systems. Weitere bedeutsame Abschnitte (Kernlänge) umfassen Folgendes:

- Ky-15-3: 16,68 % Zn, 1,11 % Cu, 0,44 % Pb und 152 g/t Ag auf 1,80 m

- Ky-15-4: 8,68 % Zn, 0,29 % Cu, 0,20 % Pb und 44 g/t Ag auf 4,28 m

- Ky-17-6: 7,67 % Zn, 1,57 % Cu, 0,48 % Pb und 209 g/t Ag auf 4,95 m

- Ky-18-10: 7,91 % Zn, 0,53 % Cu, 0,21 % Pb und 77 g/t Ag auf 3,27 m

- Ky-18-12: 8,90 % Zn, 3,81 % Cu, 0,60 % Pb und 157 g/t Ag auf 1,20 m

- Ky-18-14: 9,04 % Zn, 9,19 % Cu, 2,16 % Pb und 1.158 g/t Ag auf 3,00 m

- Ky-18-14: 12,08 % Zn, 0,31 % Cu, 0,30 % Pb und 59 g/t Ag auf 4,50 m

- Ky-18-16: 4,47 % Zn, 7,85 % Cu, 0,72 % Pb und 478 g/t Ag auf 0,52 m

Great Atlantic hat im Rahmen der Diamantbohrungen 2017 einen neuen Erzgang mit mehreren Metallen südwestlich des Erzgangsystems Elmtree 12 entdeckt. Bohrloch Ky-17-8 durchschnitt diesen Erzgang und ergab 18,8 % Zink, 3,55 % Kupfer, 1,16 % Blei und 576 Gramm Silber pro Tonne auf einer Kernlänge von 1,27 Metern.

Die geplanten Arbeiten in der nordwestlichen Region des Konzessionsgebiets umfassen Erkundungen, geochemische Gesteins-/Bodenprobennahmen, geophysikalische Untersuchungen, Schürfgrabungen sowie Diamantbohrungen. Ziele für Schürfgrabungen und Bohrungen beinhalten das silber- und basismetallhaltige Erzgangsystem Elmtree 12 entlang des Streichens und in der Tiefe, den neuen silber- und basismetallhaltigen Erzgang, der im Rahmen der Bohrungen 2017 entdeckt wurde, das Gebiet nordwestlich der Lagerstätte Keymet entlang des prognostizierten Streichens, goldhaltige Zonen, geochemische und geophysikalische Bodenanomalien sowie andere gemeldete Silber- und Basismetallvorkommen.

Great Atlantic plant für 2021 auch Explorationsarbeiten in den südwestlichen bis zentralen Regionen des Konzessionsgebiets Keymet, einschließlich Erkundungen und geochemischer Gesteins-/Bodenprobennahmen sowie geophysikalischer Untersuchungen. Historische und unternehmenseigene Explorationen haben ergeben, dass diese Regionen des Konzessionsgebiets Goldpotenzial aufweisen. Die gemeldeten historischen Höhepunkte in diesen Regionen beinhalten:

- 2,5 g/t Gold auf 6,1 m und 1,9 g/t Gold auf 1,5 m in historischem Schürfgraben (1980er Jahre)

- 3,3 g/t Gold auf 0,60 m in historischem Schürfgraben und 4,3 g/t Gold in Schürfprobe (Goldvorkommen Alcida East)

- 2005 wurden geochemische Goldanomalien im Boden gemeldet, einschließlich hoher Goldwerte von 217 und 325 ppb

Das Unternehmen führte im Jahr 2020 ein kurzes Erkundungsprogramm in der zentralen Region des Konzessionsgebiets durch. Drei Schwemmproben, die im Rahmen des Programms 2020 in diesem Gebiet entnommen worden waren, ergaben anomale Goldwerte (0,438, 0,18 und 0,17 Gramm Gold pro Tonne).

Die historische Mine Nigadoo River liegt etwa vier Kilometer südlich des Konzessionsgebiets Keymet. In den 1960er und 1970er Jahren wurden bei der Mine Nigadoo River Massivsulfid-Erzgänge mit mehreren Metallen abgebaut, wobei Kupfer, Blei, Zink und Silber produziert wurden. In der Datenbank der Mineralvorkommen des Rohstoff- und Energieentwicklungsamtes von New Brunswick sind die Schachttiefe und die gesamte Produktion dieser historischen Mine angegeben. Zwischen 1967 und 1971 belief sich die Produktion Berichten zufolge auf 1,126 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 2,2 % Blei, 2,1 % Zink, 0,24 % Kupfer und 92,57 Gramm Silber pro Tonne. Zwischen 1973 und 1977 (nach zwei Jahren ohne Betrieb) belief sich die Produktion Berichten zufolge auf 0,733 Millionen Tonnen (Metallgehalte wurden nur teilweise gemeldet). Der Schacht weist Berichten zufolge eine Tiefe von fast 470 Metern auf. Great Atlantic hat kein Interesse an diesem historischen Minenstandort.

Drei Goldlagerstätten mit gemeldeten Mineralressourcen werden westlich der südwestlichen Region des Konzessionsgebiets Keymet innerhalb angrenzender Mineralschürfrechte gemeldet. Great Atlantic hat kein Interesse an diesen angrenzenden Mineralschürfrechten. Diese Lagerstätten, die als West Gabbro Zone, Discovery Zone und South Gold Zone bezeichnet werden, werden innerhalb von zwei Kilometern der südwestlichen Grenze des Konzessionsgebiets Keymet gemeldet. Micon International Limited meldete Mineralressourcen gemäß 43-101 für die West Gabbro Zone ("WGZ"), die South Gold Zone ("SGZ") und die Discovery Zone ("DZ") im technischen Bericht (Technical Report) über die Mineralressourcenschätzung für das Goldkonzessionsgebiet Elmtree (Wirksamkeitsdatum: 4. März 2011) für CNRP Mining Inc. und Gorilla Resources Corp. Die gemeldeten Ressourcen beinhalten Folgendes:

- WGZ: Angedeutete Ressourcen: 1.611.000 t mit 1,91 g/t Gold

- Vermutete Ressourcen WGZ: 2.053.000 t mit 1,67 g/t Gold

- SGZ: Vermutete Ressourcen: 2.367.000 t mit 0,74 g/t Gold

- DZ: Vermutete Ressourcen: 741.000 t mit 1,18 g/t Gold

Laut Berichten von Micon International Limited wurden die Ressourcen mithilfe eines dreidimensionalen Blockmodellierungsansatzes geschätzt. Für jede mineralisierte Zone wurden Drahtgittermodelle aus durchschnittenen geologischen Grenzen erstellt. Die Gehaltsinterpolation für die WGZ wurde mit der Technik der inversen Distanz durchgeführt, während die Interpolationen für die DZ und die SGZ aufgrund der eingeschränkten Bohrlochdaten mit der Technik des nächsten Nachbarn durchgeführt wurden. Der angewendete Cut-off-Gehalt belief sich auf 0,5 Gramm Gold pro Tonne.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die Mineralisierung in der West Gabbro Zone, der South Gold Zone, der Discovery Zone sowie bei der historischen Mine Nigadoo River nicht zwangsläufig auf eine Mineralisierung im Konzessionsgebiet Keymet hinweist. Die Leser werden auch darauf hingewiesen, dass "historische Aufzeichnungen", auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, zwar untersucht, jedoch nicht von einer qualifizierten Person (Qualified Person) verifiziert wurden. Weitere Arbeiten sind erforderlich, um die Genauigkeit der in dieser Pressemitteilung genannten historischen Aufzeichnungen zu verifizieren.

Der Zugang zum Konzessionsgebiet Keymet ist hervorragend, zumal asphaltierte Straßen durch das Konzessionsgebiet verlaufen, einschließlich einer Provinzschnellstraße. Das Konzessionsgebiet umfasst ein etwa 3.400 Hektar großes Gebiet und befindet sich zu 100 % im Besitz des Unternehmens.

David Martin, P.Geo., VP Exploration von Great Atlantic, ist als qualifizierter Sachverständiger gemäß NI 43-101 für die in dieser Pressemeldung enthaltenen Fachinformationen verantwortlich.

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es 375.000 Optionen zu einem Ausübungspreis von 0,60 Dollar gewährt hat. Die Optionen können fünf Jahre lang ausgeübt werden und werden 30 Tage nach Beendigung der Tätigkeit als Director, Officer, Angestellter oder Berater des Unternehmens storniert. Die Optionen unterliegen einer behördlichen Genehmigung.

Für das Board of Directors:

"Christopher R Anderson"

Christopher R. Anderson: "Always be positive, strive for solutions, and never give up"

President, CEO & Director

604-488-3900 - Direktwahl

Investor Relations:

Tel. 604-488-3900

Über Great Atlantic Resources Corp.: Great Atlantic Resources Corp. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, das sich in erster Linie auf die Entdeckung und Erschließung von Rohstoffprojekten im ressourcenreichen, unabhängigen und risikoarmen Gebiet von Atlantik-Kanada, eine der führenden Bergbauregionen der Welt. Great Atlantic beschäftigt sich derzeit intensiv mit dem Aufbau des Unternehmens anhand eines Projektgenerierungsmodells und konzentriert sich dabei auf die wichtigsten Rohstoffe des Planeten, die vor allem in Atlantik-Kanada besonders häufig vorkommen: Antimon, Wolfram und Gold.

Diese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" zu betrachten sind. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen - mit Ausnahme von historischen Fakten -, die sich auf zukünftige Explorationsbohrungen, Explorationsaktivitäten und andere vom Unternehmen erwartete Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, sind die Aussagen nicht als Garantien zukünftiger Leistungen zu verstehen. Die eigentlichen Ergebnisse oder Entwicklungen könnten wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Zu den Faktoren, aufgrund derer die eigentlichen Ergebnisse wesentlich von diesen Erwartungen abweichen könnten, gehören Gewinnungs- und Explorationserfolge, die anhaltende Verfügbarkeit von Finanzmitteln und allgemeine Wirtschafts-, Markt- und Geschäftsbedingungen.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als "Regulation Services Provider" bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

