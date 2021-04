Der Trend zum Online-Shoppen in der Corona-Pandemie hat dem britischen Modehändler ASOS im ersten Halbjahr einen Gewinnsprung von 275 Prozent beschert.Gleichwohl bestätigte Vorstandschef Nick Beighton seine deutlich bescheideneren Jahresziele. Als Grund für die Vorsicht nannte der Manager am Donnerstag die Unsicherheit über die finanzielle Lage des jugendlichen Kundenstamms in der Pandemie. "Alles, was das Leben und die Wirtschaftslage von 20-Jährigen betrifft, ist uns bewusst und besorgt ...

