Wegen verändertem Testverhalten über Ostern sind jedoch mehr Nachmeldungen zu erwarten.Bern - Die Zahl gemeldeter Corona-Ansteckungen ist in der Woche vom 29. März bis 4. April (Woche 13) um 2,2 Prozent gesunken. Dies meldete das BAG am Donnerstag - und stellte gleichzeitig klar: Wegen verändertem Testverhalten über Ostern seien mehr Nachmeldungen zu erwarten. Laut dem neusten Wochenbericht des Bundesamts für Gesundheit (BAG) wurden in der Woche 13 insgesamt 12'284 laborbestätigte...

Den vollständigen Artikel lesen ...