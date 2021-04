NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aussicht auf eine weiterhin lockere US-Geldpolitik hat an der Wall Street insbesondere die konjunktursensiblen Technologiewerte angetrieben. Der breit gefasste Aktienindex S&P 500 , der auch viele Tech-Werte enthält, erklomm am Donnerstag sogar ein Rekordhoch.

Der S&P 500 legte zuletzt noch um 0,12 Prozent auf 4085,03 Punkte zu. Seine Bestmarke liegt nun bei knapp 4094 Punkten. Der jüngste Aufwärtsdrang des Dow Jones Industrial aber erlahmte: Der US-Leitindex stand 0,22 Prozent tiefer bei 33 373,74 Punkten. Unter den Technologie-Indizes zog der Nasdaq 100 um 0,73 Prozent auf 13 715,54 Punkte an.

Die Vertreter der US-Notenbank (Fed) bestätigten auf ihrer jüngsten Sitzung ihre zuletzt optimistischeren Blick auf die US-Wirtschaft. Die Konjunkturpakete der Regierung und die lockere Geldpolitik würden die Konsumausgaben stützen, hieß es im bereits am Mittwoch veröffentlichten Protokoll der Sitzung der US-Notenbank vom 16. bis 17. März. Eine Änderung dieser Geldpolitik stellten die Fed-Mitglieder nicht in Aussicht./la/he

US2605661048, US6311011026