Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am Donnerstag etwas durch die steigenden Aufträge für die deutsche Industrie gestützt.Frankfurt - Der US-Dollar hat am Donnerstagnachmittag nach schwachen Daten zum US-Arbeitsmarkt zum Euro und zum Franken nachgegeben. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am Nachmittag bei 1,1898 US-Dollar gehandelt. Zur Schweizer Währung sank der Dollar auf 0,9256 Franken, nachdem er am Vorabend noch bei rund 93 Rappen notiert hatte. Der Euro notiert noch auf 1,1011 Franken...

