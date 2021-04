Die Bewegungen der Weltreservewährung, dem USD, haben nach wie vor erheblichen Einfluss auf die Entwicklungen an den internationalen Börsen, schreibt Patrick Picenoni von Conren Fonds in einem Newsletter. In den letzten Monaten hat sich die Stimmung gegenüber dem USD eingetrübt. Viele Markteilnehmer gingen von einem sich abschwächenden USD aus. Unser Chart des Monats zeigt interessanterweise auf, dass die zuvor sehr hohen Short-Positionen im März nun vollständig aufgelöst wurden. Positionierungen am USD Derivatemarkt seit 2016(Angaben: offene netto Futures-Kontrakte) Quelle: Bloomberg Aus einem kurzfristigen technischen ...

