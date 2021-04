Die Kurse von US-Anleihen haben am Donnerstag nach unerwartet schwachen Daten vom amerikanischen Arbeitsmarkt Kursgewinne verbucht. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) baute seinen Zuwachs zuletzt auf 0,27 Prozent auf 132,01 Punkte aus. Die Rendite zehnjähriger Anleihen fiel im Gegenzug auf 1,63 Prozent.Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA in der vergangenen ...

