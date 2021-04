DGAP Mitteilung über Geschäfte mit nahestehenden Personen: Delivery Hero SE / Veröffentlichung gemäß § 111c AktG

Die Delivery Hero SE, Berlin ("Delivery Hero") hat am 31. März 2021 mit der spanischen Gesellschaft Glovoapp23, S.L., Barcelona ("Glovo") sowie weiteren Investoren eine Vereinbarung über ein Investment von Delivery Hero in Höhe von ca. EUR 229 Mio. in Glovo gegen Zeichnung neu auszugebender Glovo-Anteile ("Investmentvereinbarung") abgeschlossen. Das Investment von Delivery Hero erfolgt im Rahmen der von Lugard Road Capital und der Luxor Capital Group angeführten Series F-Finanzierungsrunde von Glovo, welcher die Gesellschafterversammlung von Glovo mit Beschluss vom selben Tag zugestimmt hat. Im Rahmen dieser Series F-Finanzierungsrunde werden Glovo durch Delivery Hero sowie durch weitere Investoren Finanzmittel in Höhe von insgesamt ca. EUR 450 Mio. gegen Ausgabe von insgesamt 7.429.787 neuen Glovo-Anteilen bereitgestellt ("Series F-Finanzierungsrunde"). Glovo betreibt eine neuartige Multi-Category-Liefer-App und eine der weltweit führenden Lieferplattformen. Glovo wurde 2015 in Barcelona gegründet und ist in Südeuropa und EEMEA tätig. Die App verbindet Nutzer mit Restaurants, Lebensmittelketten, Apotheken und Einzelhandelsgeschäften und beinhaltet auch eine sogenannte "Anything"-Kategorie, die es Nutzern ermöglicht, alles zu bestellen, was sie in ihrer Stadt wünschen. Delivery Hero ist seit 2018 an Glovo beteiligt und hält zum Zeitpunkt des Abschlusses der Investmentvereinbarung bereits eine Beteiligung von ca. 36 % auf voll verwässerter Basis. Glovo gilt somit als eine Delivery Hero nahestehende Personen i. S. d. § 111a Abs. 1 Satz 2 AktG. Gemäß den Bedingungen der Investmentvereinbarung erbringt Delivery Hero als Gegenleistung für die Ausgabe von 3.779.918 neuen Glovo-Anteilen eine Einlage in Höhe von ca. EUR 229 Mio. Der Ausgabepreis der durch Delivery Hero und die übrigen Investoren gezeichneten neuen Glovo-Anteile beträgt EUR 60,50 je Anteil als Bareinlage. Die Series F-Finanzierungsrunde erfolgt auf Basis einer marktkonformen Pre-Money-Eigenkapitalbewertung von Glovo auf voll verwässerter Basis. Der Ausgabepreis wurde dabei von Glovo und den führenden Investoren auf Grundlage marktgerechter Bewertungsverfahren festgelegt. Die Konditionen der Investmentvereinbarung und des Ausgabepreises sind nach Einschätzung des Vorstands von Delivery Hero als angemessen und marktüblich zu bewerten. Der Aufsichtsrat von Delivery Hero hat dem Abschluss der Investmentvereinbarung im Vorfeld zugestimmt. Mit Durchführung (Closing) der Series F-Finanzierungsrunde hält Delivery Hero nunmehr 12.705.550 Glovo-Anteile, was einer Beteiligung von ca. 37% auf voll verwässerter Basis entspricht. Delivery Hero und die übrigen Investoren werden ihre zugesagten Bareinlagen bis vorrausichtlich Mitte April 2021 an Glovo leisten. Im Zusammenhang mit der Series F-Finanzierungsrunde haben Delivery Hero, Glovo und die übrigen Investoren ferner die bestehende Gesellschaftervereinbarung mit üblichen Klauseln zur Regelung der Rechte und Pflichten der Gesellschafter untereinander sowie gegenüber Glovo angepasst. Glovo beabsichtigt, den Erlös aus der Serie-F-Finanzierungsrunde in den Ausbau seiner Präsenz in den 20 Märkten, in denen das Unternehmen derzeit tätig ist, zu investieren. Ein weiterer Fokus wird auf dem Wachstum des neu gegründeten Geschäftsbereichs Q-Commerce liegen, der einen wesentlichen Teil des strategischen Engagements für Multi-Category-Lieferungen in diesen Märkten darstellt. Im Laufe des Jahres 2020 verzeichnete Glovo ein starkes Umsatzwachstum mit einem Anstieg der Bestellungen, des Brutto-Transaktionswerts und der Umsätze im Vergleich zum Jahr 2019. Delivery Hero ist seit 2018 an Glovo beteiligt und kann durch die Beteiligung an der Series F-Finanzierungsrunde seine strategische Beteiligung als größte Gesellschafterin von Glovo aufrechterhalten.

