Der US-Technologieindex Nasdaq 100 nähert sich unaufhaltsam seinem Allzeithoch vom 16.02.2021 und hat dabei mehrere Kurs-Gaps gebaut. Was macht man daraus? Tut man es als charttechnische Bagatelle ab, folgt daraus nicht viel. Alternativ lässt dies deren Schließen erwarten und damit einen nochmaligen Rückgang, bevor im besten Falle der langjährige Trend weiterläuft und in naher Zukunft zu einem neuen Allzeithoch führt.Auf Einzeltitelebene ist der Kampf allerdings beschwerlicher. Die Korrekturen dauern an und erzeugen bei einigen Investoren einer gewissen Spannung in der Nackengegend. So liegt etwa Plug Power (US72919P2020) heute bislang 1,78 % im Plus bei 32,53 Dollar, macht es aber spannend. Denn nun darf nicht mehr viel nach unten passieren. Der überwundene Abwärtstrend ist dabei noch nicht verletzt, aber die Marke von 30,11 Dollar steht. Im besten Falle ist der zweite Teil des Doppelbodens gestern entstanden und die nächsten Tage sehen charttechnisch gut aus. Alternative: Bruch der obigen Marke und Rutsch eine Chartetage tiefer.

