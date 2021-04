von Sven Parplies, Klaus Schachinger und Stephan Bauer, Euro am Sonntag Vom Diesel-Dino zum Elektro-Star! Volkswagen erlebt in diesen Tagen einen spektakulären Imagewandel. An der Börse ist der Stimmungsumschwung besonders extrem: Innerhalb einer Woche stieg der Wert der im DAX notierten Vorzugsaktie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...