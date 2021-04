CHEMNITZ (dpa-AFX) - "Freie Presse" über Nawalny:



"Mehr noch: Nawalny instrumentalisiert sein Leiden politisch. Effektvoll trat er in den Hungerstreik, um auf seine Situation aufmerksam zu machen. All das schlägt hohe Wellen. Und doch sitzt Nawalny im Kräftemessen mit der Staatsmacht am kürzeren Hebel. Man wird ihn medizinisch mit dem Nötigsten versorgen, und irgendwann wird das öffentliche Interesse unweigerlich erlahmen. Einen Trumpf allerdings hält Nawalny noch in der Hand. Im September wählen die Menschen in Russland ein neues Parlament. Die Opposition wird im Vorfeld versuchen, mit "Freiheit-für-Nawalny"-Protesten Stimmung zu machen. Eine reibungslose Duma-Wahl samt eindrucksvoller Bestätigung der Machtverhältnisse scheint so kaum möglich. Solange Nawalny vor aller Augen leidet, bleibt er deshalb im politischen Spiel. Vorerst."/zz/DP/he