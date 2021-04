Köln (ots) - Wolfgang Bosbach mahnt seine Kollegen zur Eile bei der Entscheidung der Unions-Kanzlerkandidaten-Frage: "Ich wüsste im Moment nicht, auf welche Erkenntnisse wir noch warten, damit wir eine bessere Entscheidungsgrundlage hätten", sagt er im Podcast "Die Wochentester" von "Kölner Stadt-Anzeiger" und "RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND)"."Die beiden potenziellen Kandidaten sind bekannt. Etwas Neues, Überraschendes wird auch in den nächsten Wochen nicht dazu kommen. Also bitte so rasch wie möglich entscheiden, damit wir dann von den Personalfragen wieder zu den Sachfragen überwechseln können." Zu Frage, wen er als Favoriten sieht, sagt das Ex-Bundestagsmitglied: "Diejenigen, die für den Bundestag kandidieren, möchten gerne gewählt werden. Und die werden sich natürlich fragen: Wenn ich kandidiere, mit wem hat meine Partei und mit wem habe auch ich persönlich die besseren Chancen? Und da gibt es vermutlich von Tag zu Tag mehr Abgeordnete und Kandidatinnen und Kandidaten in den Wahlkreisen, die der Auffassung sind, mit Markus Söder haben wir bessere Chancen."



Bosbach bewertet außerdem Markus Söders Aussage, die Entscheidung über die Kanzlerkandidatur solle eng mit Angela Merkel abgestimmt werden: "Gemeint war folgendes: Da ich, Markus Söder, im Gegensatz zu dir, Armin Laschet, immer auf Linie der Kanzlerin war, kannst du, lieber Armin, die Kanzlerin ja mal fragen, wen sie lieber als Nachfolger hätte. Das hat er gemeint."



Die Aussagen von Wolfgang Bosbach hören Sie im Podcast "Bosbach & Rach - Die Wochentester" ab Freitag, 7 Uhr auf ksta.de/wochentester und rnd.de. Der Podcast mit Wolfgang Bosbach und Star-Koch Christian Rach ist außerdem abrufbar über Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Audio Now, Deezer und Podimo



Pressekontakt:



Kölner Stadt-Anzeiger

Newsdesk

Telefon: 0221 224 2080



Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66749/4884520

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de