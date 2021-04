TAGESVORSCHAU: Termine am 09. April 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 09. April:

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CHE: EMS Chemie Q1-Umsatz

07:30 AUT: OMV, Q1 Trading Update

15:15 GBR: Dialog Semiconductor, Hauptversammlung

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Süss Microtec, Jahreszahlen

GBR: Rio Tinto, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

03:30 CHN: Verbraucherpreise 03/21

07:45 CHE: Seco Arbeitsmarktdaten 03/21

08:00 DEU: Industrieproduktion 02/21

08:00 DEU: Handelsbilanz 02/21

08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 03/21

08:45 FRA: Industrieproduktion 02/21

09:00 ESP: Industrieproduktion 02/21

09:00 HUN: Verbraucherpreise 03/21

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 02/21

10:00 BGR: Einzelhandelsumsatz 02/21

11:00 GRC: Industrieproduktion 02/21

11:00 GRC: Verbraucherpreise 02/21

14:00 POL: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Erzeugerpreise 03/21

15:00 RUS: Handelsbilanz 02/21

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 02/21

EUR: Moody's Ratingergebnis Slowenien

SONSTIGE TERMINE

DEU: Weitere Entwicklung in der Corona-Pandemie

+ Diskussion über weiteren Kurs vor Ministerpräsidentenkonferenz mit Kanzlerin Merkel am Montag + Infektionsgeschehen

+ 10.00 Pk Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und Lothar H. Wieler, Präsident des Robert-Koch-Instituts (RKI) 14:00 DEU: Berliner Reedereien demonstrieren auf der Spree für ein Corona-Krisenmanagement. Hierfür sperrt die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) den Bereich der Spree zwischen Nikolaiviertel und Humboldthafen (Hauptbahnhof) in der Zeit von 13:45 Uhr bis 15:30 Uhr für die restliche Schifffahrt. USA: Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank (online) +19.00 Uhr Diskussion zu Corona-Impfungen für Entwicklungsländer, u.a. mit Weltbank-Chef Malpass, WHO-Chef Tedros und Unicef-Direktorin Fore °

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi