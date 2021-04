Die Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften sich am Freitag nach dem jüngsten DAX-Rekord weiter zurückhalten. Der Broker IG taxiert den Index rund zwei Stunden vor dem Auftakt auf 15.202 Punkte und damit unverändert. Am Dienstag war der deutsche Leitindex erstmals über die Marke von 15.300 Punkten geklettert, seither lassen es die Investoren ruhiger angehen.Zuletzt hatten neben Fortschritten im Kampf gegen die Corona-Pandemie vor allem das billionenschwere US-Konjunkturprogramm sowie die Aussicht ...

