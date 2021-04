Nach zwei Verlustwochen in Folge winkt dem Goldpreis erstmals wieder ein Plus. Bislang beläuft es sich auf 1,3 Prozent.Weil die wöchentlichen Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe mit 744.000 höher als erwartet ausgefallen waren, kletterte der Goldpreis auf den höchsten Stand seit Ende Februar. Beim weltgrößten Gold-ETF SPDR Gold Shares waren dennoch erneute Abflüsse zu vermelden. So hat sich am gestrigen Donnerstag dessen gehaltene Goldmenge von 1.028,69 auf 1.026,07 Tonnen ermäßigt und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...