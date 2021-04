Mary C. Daly, die Präsidentin und CEO der Federal Reserve Bank of San Francisco, sagt, dass die USA einen Aufschwung in der Wirtschaft sehen, der positiv und willkommen ist. Sie erwartet eine deutliche Erholung. Sie äußert sich in einem Bloomberg-Interview. Sie fügte hinzu, dass sie eine Inflation erwartet, aber argumentiert, dass diese vorübergehend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...