Die Anlagerendite erhöht sich per 31. Dezember 2020 auf 4.47% (4.33% per 31.12.2019) und die Eigenkapitalrendite («Return on Equity») auf 4.34% (4.23% per 31.12.2019).Zürich - Der «Polymen Fonds Immobilier» realisiert ein gutes Jahresresultat. Die Anlagerendite erhöht sich per 31. Dezember 2020 auf 4.47% (4.33% per 31.12.2019) und die Eigenkapitalrendite («Return on Equity») auf 4.34% (4.23% per 31.12.2019). Die steuerbefreite Dividende beziffert sich auf CHF 3.32 pro Anteil (CHF 3.15 per 31.12.2019). Das Total der Erträge nimmt am Ende des Geschäftsjahrs (31.

