CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 09.04.2021:Das Instrument IHCB NL0000360618 SBM OFFSHORE N.V. EO-,25 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 09.04.2021

The instrument IHCB NL0000360618 SBM OFFSHORE N.V. EO-,25 EQUITY is traded ex capital adjustment on 09.04.2021



CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 09.04.2021:Das Instrument CA2284191079 CROWN MINING CORP. EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 09.04.2021

The instrument CA2284191079 CROWN MINING CORP. EQUITY is traded ex capital adjustment on 09.04.2021



CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 12.04.2021:Das Instrument UH7 AU000000BDI8 TENNANT MINERALS NL EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 09.04.2021 und ex Kapitalmassnahme am 12.04.2021

The instrument UH7 AU000000BDI8 TENNANT MINERALS NL EQUITY is traded cum capital adjustment on 09.04.2021 and ex capital adjustment on 12.04.2021



CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 09.04.2021:Das Instrument B0R NZBRLE0001S4 BATHURST RESOURCES LTD. EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 09.04.2021

The instrument B0R NZBRLE0001S4 BATHURST RESOURCES LTD. EQUITY is traded ex capital adjustment on 09.04.2021



CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 09.04.2021:Das Instrument LU1481202775 BNPPE.-M.IB.EO L.C.UETFCE ETF wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 09.04.2021

The instrument LU1481202775 BNPPE.-M.IB.EO L.C.UETFCE ETF is traded ex capital adjustment on 09.04.2021

