FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
KORE POTASH PLC CDI/1 KP1 AU000000KP25
AB/FROM ONWARDS 09.04.2021
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KORE POTASH PLC CDI/1 KP1 AU000000KP25
AB/FROM ONWARDS 09.04.2021
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