Der deutsche Aktienmarkt ist in dieser Woche bisher in ruhigen Bahnen unterwegs. Die Vorgaben aus Übersee für heute sind gemischt. In China und Hongkong sind die Vorzeichen negativ, in den USA schlossen die großen Indizes im Plus, der Technologieindex Nasdaq sogar deutlich. Bei den Einzelwerten geht es heute um den Bitcoin, Amazon, Netflix, Plug Power, Twitter, Spotify, SAP, Shop Apotheke, HelloFresh, Infineon und Nordex. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondent Patrick Dewayne mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.