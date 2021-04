DJ EUREX/Bund-Future im Verlauf knapp behauptet

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert im Verlauf des Handels am Freitag 19 Ticks niedriger bei 171,87 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 171,98 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 172,07, das -tief bei 171,83 Prozent. Umgesetzt wurden bisher gut 13.400 Kontrakte.

"Die Notenbanken bleiben mit dem Fuß auf dem Gas - ungeachtet der überraschend positiv ausgefallenen Frühindikatoren und der Aussicht auf einen konjunkturellen Aufschwung", so die Helaba. Weder das FOMC-Protokoll noch die Mitschrift der letzten EZB-Ratssitzung enthielten Informationen, die auf eine vorsichtigere Gangart schließen lassen. Zwar hätten die jüngsten Daten zu den EZB-Anleihenkäufen enttäuscht, was vermutlich an den sinkenden Realzinsen liege. Der Trend zu steigenden Renditen sei aber gestoppt.

Unterstützt sei der Bund-Future bei 171,63, darunter 171,07 und bei 170,70. Hürden lägen bei 172,34 und im Bereich 172,58/66.

